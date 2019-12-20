living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

قتل ابنه الرضيع وطعن زوجته الشابة.. والسبب "جنوني"

20
DECEMBER
2019
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
تجرد أب من إنسانيته وارتكب أبشع جريمة ممكنة: قتل طفله الرضيع المولود حديثا، وطعن زوجته بسكين وهرب.
 
 
وتمكنت السلطات في بريطانيا في وقت لاحق من القبض عليه، وقضت محكمة في شمالي البلاد بسجنه مدى الحياة، بحسب ما أفادت صحيفة "مترو" البريطانية، الجمعة.
 
وبحسب قرار المحكمة، فإن القاتل المدان سيقضي على الأقل 23 عاما خلف القضبان.
 
ووقعت الجريمة في مطلع أكتوبر الماضي، وذلك بعد نحو 2 أسابيع على ولادة الطفل أندريه.
 
ويقول المحقق الذي تولى القضية إن دينس بيتولا (27 عاما) طعن زوجته  6 مرات، كما طعن الطفل الذي كان نائما بمنزلهما في نورث تينسايد شمالي بريطانيا.
 
وأصيبت الأم وابنها بجروح خطيرة، ورغم ذلك تمكنت من الاتصال بخدمات الطوارئ، التي هبت لنجدتهما، وتوفي الابن لاحقا في المستشفى بعد أربعة أيام.
 
وعندما سأل المحققون القاتل، الذي يعمل في مطعم وجبات سريعة، لماذا أقدم على إراقة الدماء، قال بنبرة تخلو من المشاعر: "لقد قتلتهما".
 
وبحسب الشرطة البريطانية، فقد ازدادت العلاقة سوءا بين الاثنين، بعد ولادة أندريه، الذي اعتبره الأب منافسا له، بسبب الاهتمام الكبير الذي تبديه الأم برضيعها.
 
وقال محقق "لم يكن دينس يعتبر المولود ابنا له، بل عده منافسه له، وبسبب الأنانية والغيرة قتل الرضيع".
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout