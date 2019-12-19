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رد فعل ناري من البيت‌ الأبيض على قرار مجلس النواب

19
DECEMBER
2019
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قال البيت الأبيض اليوم الخميس (الأربعاء بالتوقيت المحلي لواشنطن) إنه واثق من أن مجلس الشيوخ الأمريكي سيبرئ الرئيس دونالد ترامب خلال المحاكمة بعد أن صوت مجلس النواب على اتهامه بتهمة استغلال سلطته وعرقلة الكونغرس.

وأضاف البيان الذي تلته ستيفاني جريشام المتحدثة باسم البيت الأبيض، "صادف اليوم تتويجا لواحدة من أكثر الأحداث السياسية المشينة في تاريخ أمتنا. دون الحصول على صوت واحد من الجمهوريين، ودون تقديم أي دليل على ارتكاب أي مخالفات، دفع الديمقراطيون بمقالات غير مشروعة من المساءلة ضد الرئيس من خلال المجلس، وقالت في بيان "النواب".

 

وتابعت، أن "الرئيس واثق من أن مجلس الشيوخ سيستعيد النظام المعتاد والعدالة والإجراءات القانونية التي تم تجاهلها جميعا في إجراءات مجلس النواب. إنه مستعد للخطوات التالية وواثق من أنه سيتم تبرئته تماما".

 

قرر مجلس النواب الأمريكي، إحالة رئيس البلاد دونالد ترامب إلى المحاكمة أمام مجلس الشيوخ بتهمة استغلال السلطة، اليوم الخميس.

 

وصوت أغلبية النواب داخل المجلس على القرار، حيث جاء القرار بإدانة ترامب بتهمة سوء استغلال السلطة بأغلبية 230 صوتا مقابل رفض 197 صوتا، وفقًا لسكاي نيوز.

 

وجاء تصويت مجلس النواب على إدانة ترامب بتهمة عرقلة عمل الكونجرس وذلك بأغلبية 229 مقابل رفض 198 صوتا.

 

وبناء على ذلك، أفضى التصويت إلى محاكمة ترامب، الشهر المقبل، أمام مجلس الشيوخ، وسيقوم خلالها أعضاء مجلس النواب بدور الادعاء، فيما يهيمن على مجلس الشيوخ الجمهوريون الذين لم يبدوا اهتماما يذكر بعزل الرئيس من منصبه.

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