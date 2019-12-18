جهازه يعمل بنظام ويندوز قديم xp «تجاوزه الزمن»... كمبيوتر أحد أقوى رؤساء العالم مهدد بالاختراق

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كشفت صور صادرة عن المكتب الصحفي للكرملين أن جهاز كمبيوتر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يحتاج إلى تحديث نظام التشغيل، وقال موقع Business Insider الأمريكي، إنه يعمل بإصدار قديم من نظام التشغيل ويندوز.

الموقع أوضح أن الصور أظهرت أن جهاز كمبيوتر الرئيس بوتين يعمل بنظام تشغيل Windows XP، نظام التشغيل الذي توقفت مايكروسوفت عن تحديثه في 2014، مما يجعل الجهاز أكثر عرضة للاختراق.

هذه المخاطر ليست مجرد نظرية، ففي عام 2017، هاجمت فيروسات الفدية (رانسوم وير) أكثر من 200,000 ضحية، من بينهم خدمة الصحة الوطنية في بريطانيا، التي كانت تستخدم نظام تشغيل Windows XP القديم. اضطرت المستشفيات إلى الإغلاق، وأُلغيت العمليات الجراحية.

بالرغم من هذا السجل الحافل بالتعرض للاختراق والهجوم، يظل نظام التشغيل Windows XP هو الثالث من حيث الشعبية والاستخدام في العالم، ومن الواضح أن بوتين نفسه لا يزال من مستخدميه.

ووفقاً لصحيفة The Guardian، أظهرت الصور أن بوتين يستخدم نظام التشغيل Windows XP في مكتب الكرملين وفي مقر إقامة الرئيس في نوفو-أوغاريوفو خارج موسكو.

كما ذكر موقع الأخبار الروسي Open Media أن رئيس منظمة Internet Protection Society في روسيا ذكر أن الصور أظهرت نظام التشغيل Windows XP على كلا الجهازين.

يشتهر بوتين بارتيابه من الإنترنت، وظهر ذلك واضحاً في القانون الروسي. إذ إنه في شهر مايو/أيار الماضي، وقّع بوتين على مشروع قانون يسمح للحكومة بإنشاء شبكة إنترنت روسية فقط بنظام أسماء نطاقات جديد لحماية الشبكة من الاختراقات، الخطوة التي تعد أكثر جذرية من مجرد ترقية برنامج قديم. وفي وقت سابق من هذا الشهر، ذكرت وكالة Reuters أن روسيا تعمل على إعداد دائرة معارفها الإلكترونية الخاصة بدلاً من Wikipedia.

سوف يتطلب القانون، الذي سيدخل حيز التنفيذ في شهر يوليو/تموز المقبل، أن تصدر جميع الهواتف الذكية وأجهزة التلفاز الذكية وأجهزة الكمبيوتر ببرنامج روسي مسبق التثبيت. ولم يرد الكرملين على طلب التعليق على هذا الخبر.

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