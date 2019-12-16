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عروس تدمر حفل زفافها بسبب "رقصة العريس وأمه"

16
DECEMBER
2019
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صدمت عروس أميركية جميع الحاضرين في حفل زفافها، بعد أن انفجرت في نوبة غضب بعد تصرف "طبيعي" من عريسها كانت قد طلبت منه عدم القيام به .
 
وذكر أحد رواد موقع "ريديت" القصة على منتدى خاص بـ"العرائس"، موضحا أن العروس فقدت والدها وهي في سن صغيرة، مما دفعها للاشتراط على زوجها أن لا يرقص مع والدته خلال حفل الزفاف، لأنها لن تحظى برقصة مماثلة من والدها الراحل.
 
وبالرغم من غرابة الطلب الذي أثار حزن والدة العريس، فإنها وافقت عليه، إلا أن الأمور لم تسر وفق المخطط خلال الحفل.
 
فمع توجه الحاضرين إلى حلبة الرقص، نسي العريس الطلب أو تجاهله، ورقص مع والدته بشكل عفوي، مما دفع الحاضرين للتجمع حولهما وتشجيعهما، ليثير المشهد غضب العروس، التي قامت برد فعل صادم.
 
فقد غادرت القاعة فورا، وهي تصرخ وتبكي وتسب وتلعن، ثم توجهت إلى دورة المياه لتكمل نوبة الغضب هناك.
 
وما شكل صدمة للكثير من الحاضرين، ولرواد مواقع التواصل الاجتماعي أيضا، هو أن الزوجين بقيا سويا خلال مراسم الحفل بعد ذلك، ونجحا في تجاوز تلك المشكلة.
 
من جانب آخر، رأى بعض رواد مواقع التواصل أن للعروس الحق في أن تغضب نظرا لأنها فقدت والدها، مشيرين في الوقت نفسه إلى أن رد فعلها كان مبالغا فيه.
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