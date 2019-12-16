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الكشف عن أغلى شجرة ميلاد في العالم.. تدلى منها الألماس والياقوت! (صور)

16
DECEMBER
2019
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عرض منتجع وسبا في فندق "كمبنسكي باهيا" الفاخر في إيستيبونا، بالقرب من مدينة ماربيا جنوبي إسبانيا، أغلى شجرة عيد ميلاد في العالم، قدرت قيمتها بـ15 مليون دولار أمريكي.
 
وتولت تصميم الشجرة مهندسة الديكور البريطانية الشهيرة ديبي وينغهام، التي سبق أن صممت أغلى كعكة زفاف في العالم في دبي بدولة الإمارات بقيمة 75 مليون دولار.
 
ويعرف عن المنتجع بأنه مقصد للمليارديرات، حتى من العرب، وتأتي هذه الخطوة في إطار جذب هؤلاء الأثرياء في موسم الاحتفالات بعيد الميلاد ورأس السنة، بحسب ما ذكره موقع "فوربس".
 
وتكمن القيمة الحقيقية للشجرة في الزينة التي علقت عليها، من قطع ألماس والأحجار الكريمة مثل الياقوت وغيره، وعلامات تجارية مصنوعة من الألماس لأشهر الماركات العالمية منها "بولغاري"، "شانيل" و"كارتييه".
روسيا اليوم
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