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تزوج 8 مرات.. ثم "خشي" الارتباط بامرأة تصغره بـ40 عاما

16
DECEMBER
2019
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قالت صحيفة "ذا صن" إن الرجل الأكثر زواجا في بريطانيا ألغى في آخر لحظة مخطط زواجه التاسع، من امرأة أميركية، تصغره بأربعين عاما.
 
وأوضح المصدر أن رون شيبارد (71 عاما) اقترح على روز هانس، الشهر الماضي، الزواج، بعد سنة من "المواعدة عبر الإنترنت"، قبل أن يقرر التراجع عن مخططه.
 
وقال رون، الذي يعيش في بلدة سوميرتون "كان من المفترض أن نلتقي الجمعة الماضي، لكنني شعرت في آخر لحظة أنني غير مقتنع بهذه الخطوة.. خصوصا أنني لا أكن أي مشاعر للطرف الثاني".
 
وتزوج رون لأول مرة في عام 1966، وكشف أنه يفكر حاليا في تأليف كتاب يروي فيه تجاربه "الغرامية" مع النساء.
 
وأطول قصة زواج لرون دامت 13 عاما، أما أقصرها فلم تتجاوز الـ10 أشهر، وفق "ذا صن".
 
يشار إلى أن آخر مرة تزوج فيها شيبارد كانت في نوفمبر 2004، قبل أن يفترقا في 2016.
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