التيار الوطني الحر في فرنسا يسوق لمنتوجات المونة اللبنانية‎

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للمرّة الرابعة، نظم قطاع الشباب في التجمع من أجل لبنان- التيار الوطني الحر في فرنسا يوماً تضامنياً مع لبنان في سوق marché d’iéna الدائرة السادسة عشر في باريس، لبيع منتجات المونة اللبنانية دعماً للمزارعين والمنتجين اللبنانيين.

وأكد المنظمون ان لهذا التحرّك عدّة أهداف:

١. التضامن بالفعل وليس بالقول مع أهلنا في لبنان الذين يعانون من أزمة اقتصادية نتيجة نهب أموال الشعب على مدى ٣٠ عاماً.

٢. مساعدة المزارعين والحرفيين في الأرياف على التجذّر بأرضهم.

٣. دعم الاقتصاد اللبناني مباشرة، بالفعل وليس بالنظريات، من خلال إعادة استثمار العائدات باليورو في مشاريع في الأرياف اللبنانية.

٤. الترويج للبنان ولمنتجاته من خلال التواصل المباشر مع الفرنسيين.

٥. إيصال رسالة إلى الفرنسيين عنوانها: لبنان قويّ وسيبقى قوياً وسيصبح أقوى من خلال التفاف الجميع حوله.

وأخيرا لفت الشباب القيمون على المشروع أن التجربة مشجعة جداً وأنهم بصدد تعميم هذه الظاهرة في مدن وقرى أخرى في فرنسا وأوروبا.