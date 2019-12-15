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نتنياهو: لبنان بأكمله سيدفع الثمن

15
DECEMBER
2019
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توعد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، "حزب الله" اللبناني برد سيكلفه ولبنان ثمنا باهظا في حال تنفيذ الحزب لتهديدات ضد إسرائيل منسوبة لإيران.

وقال نتنياهو خلال الجلسة الأسبوعية لحكومته المنتهية صلاحيتها، اليوم الأحد، إن "إيران أطلقت تهديدات جديدة بتدمير تل أبيب من داخل لبنان، وأن ذلك يعني أن حزب الله ذراع إيرانية"، بالرغم من نفي حسن نصر الله لهذه التصريحات.

وأضاف: "أريد أن أوضح أنه إذا تجرأ حزب الله على شن هجوم على إسرائيل، فإن التنظيم ولبنان بأكمله سيدفع ثمنا باهظا، لأنه (لبنان) يسمح لحزب الله بشن الهجوم من أراضيه".

وتأتي تصريحات نتنياهو هذه بعد أن نقلت وسائل إعلام تصريحا لمستشار قائد الحرس الثوري الإيراني، اللواء مرتضى قرباني، ورد فيه أنه "في حال ارتكبت إسرائيل أصغر خطأ تجاه إيران، فإن إيران ستسوي تل أبيب بالتراب انطلاقا من لبنان".

في المقابل، أكد المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني، العميد، رمضان شريف، في وقت سابق أن تصريحات العميد مرتضى قرباني، بشأن استهداف إسرائيل انطلاقا من لبنان، تم تحريفها، داعيا الإعلام إلى توخي المزيد من الدقة في نقل الأخبار العسكرية والأمنية.

روسيا اليوم
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