كيف علق وزير الخارجية الفرنسي على الأحداث اللبنانية ؟

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أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان اليوم الأحد أن على المسؤولين اللبنانيين أن "يتحركوا" ويضعوا حدا للأزمة التي تشل البلد في ظل حركة احتجاج شعبية تطالب برحيل السلطة السياسية.

وقال لودريان خلال برنامج "مسائل سياسية" على راديو "فرانس إنتر" "يجب أن تتحرك السلطات السياسية لأن البلد في وضع حرج".

وفي شأن آخر، قال لودريان إن الجهاديين الأجانب الذين يحتجزهم الأكراد، لا يمكن محاكمتهم في العراق بسبب الاوضاع في هذا البلد موضحا ان مصيرهم بات ضمن التسوية السياسية في سوريا برعاية الأمم المتحدة.

وأضاف: "اعتقدنا أنه من الممكن فتح نظام قضائي محدد فيما يتعلق بالسلطات العراقية. نظراً إلى الاوضاع في العراق اليوم، فإن هذا الافتراض غير ممكن على المديين القصير والمتوسط، يجب تسويته في إطار التسوية السياسية الشاملة التي بدأت ببطء شديد في جنيف" مع مناقشات حول الدستور السوري.