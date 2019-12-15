وزير الخارجية التركي: وافقنا على اقتراح روسيا للعمل المشترك لإنهاء الحرب الأهلية في ليبيا

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صرح وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، اليوم السبت، بأن أنقرة وافقت على اقتراح روسيا للعمل المشترك لإنهاء الحرب الأهلية في ليبيا.

وأضاف تشاووش أوغلو: "لا سوريا ولا ليبيا مناطق تنافس بين روسيا وتركيا، لكن كلا البلدين لاعب مهم في الملفين".

وتابع قائلا إن "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اقترح العمل بشكل مشترك في ليبيا، ونحن وافقنا على ذلك فورا".وفي وقت سابق اليوم، التقى وزير الخارجية التركي، في قطر، برئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية، فايز السراج.

وجاء اللقاء على هامش مشاركة تشاووش أوغلو في النسخة الـ 19 لـ "منتدى الدوحة"، الذي يستمر يومين بمشاركة أكثر من 3 آلاف من قادة وصناع قرار وسياسيين.

وتطرق تشاووش أوغلو، مع السراج، إلى مذكرة التفاهم المبرمة بين تركيا وليبيا بشأن تحديد مناطق الصلاحية البحرية.