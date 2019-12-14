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سرقة معلومات مصرفية.. بيانات الآلاف من موظفي "فيسبوك" في خطر

14
DECEMBER
2019
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أفادت وكالة"بلومبيرغ"، بأن "فيسبوك" أعلمت موظفيها، الجمعة، من خلال رسالة إلكترونية، بسرقة المعلومات المصرفية الخاصة بعشرات الآلاف منهم.
 
وذكرت "بلومبيرغ"، أن البيانات المصرفية الخاصة بعشرات الآلاف من موظفي "فيسبوك" في أميركا قد سرقت، وذلك من خلال شخص استولى على أقراص صلبة خاصة بالشركة، كانت في سيارة أحد العاملين في الشركة الأميركية.
 
ووفق الرسالة التي تلقاها موظفو "فيسبوك"، فإن الأقراص التي تم الاستيلاء عليها لم تكن "مشفرة"، وقد كانت تحتوي معلومات مهمة مثل كشوفات مرتبات الموظفين وأرقام حساباتهم، فضلا عن آخر أربعة أرقام من حسابات ضمانهم الاجتماعي، بالإضافة إلى بيانات أخرى مثل المكافآت والأسهم.
 
وعرضت هذه السرقة وفق بيان خاص بالشركة، بيانات 29 ألف موظف عملوا في "فيسبوك" خلال العام الماضي للخطر.
 
وبحسب الشركة، فإن الأقراص المسروقة لم تحتوي على أي بيانات خاصة بمستخدمي موقع التواصل الاجتماعي.
 
ودعت "فيسبوك" الموظفين لإعلام بنوكهم بالسرقة، في الوقت الذي تعمل فيه مع السلطات المختصة لاستعادة المعلومات وكشف الفاعل.
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