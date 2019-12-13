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عامل نظافة محظوظ.. عثر على "قيء حوت" قيمته بآلاف الدولارات

13
DECEMBER
2019
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بينما كان عامل نظافة تايلاندي يقوم بتمشيط شاطئ بحثا عن قمامة قابلة للتدوير من أجل بيعها، عثر على كتلة غريبة كبيرة الحجم نسبيا، تبين له لاحقا أنها عبارة عن قيء حوت باهظ الثمن.


وعثر سوراشيت تشانتشو أثناء بحثه على شاطئ بجنوب تايلاند، عن نفايات قابلة لإعادة التدوير على كتلة غريبة، مقارنة بالنفايات التي توجد في العادة بتلك المنطقة، تزن حوالي 17 كيلوغراما.

وحمل سوراشيت الكتلة إلى منزله وأجرى مع أصدقائه اختبارا بسيطا لها عن طريق حمل ولاعة سجائر، وسرعان ما ذابت وانبعثت منها رائحة مسك لطيفة.

وعندها أدرك سوراشيت أن الكتلة مصدرها على الأرجح حوت العنبر، وأن الكتلة ما هي إلا قيء الحوت، بحسب ما ذكرت صحيفة "ذي صن" البريطانية.

ويعتقد أن العنبر يتشكل في المسالك الهضمية للحوت العملاق، وهي مادة مرتفعة السعر تدخل في صناعة العطور.

ويمكن بيع أفضل أنواع العنبر بسعر يصل إلى 20 ألف دولار لكل نصف كيلوغرام من هذه المادة، الأمر الذي يعني أن قيمة ما عثر عليه سوراشيت تزيد على 714 ألف دولار.

يشار إلى أن متوسط الأجر السنوي في تايلاند هو 8000 دولار، وبالتالي فإن هذا "القيء" الثمين، سيغير مجرى حياة سوراشيت.

وقال سوراشيت، الذي بدا مذهولا مما عثر عليه "عندما كنت أبحث عن نفايات قابلة للتدوير على الشاطئ، رأيت القطعة عند صخرة قرب الساحل، ومياه البحر تغسلها.. اعتقدت أن الأمر يبدو كقيء حوت، لكنني أحتاج إلى شخص يعرف ذلك ليتحقق منه".

ويقول الخبراء إن الكتل تطفو في بعض الأحيان في المحيط لأكثر من 100 عام بعد تشكلها في القناة الصفراوية لحوت العنبر، وتكون على شكل سائل قبل أن تتحول إلى مادة صلبة في المحيط على مدى سنوات عديدة.

يذكر أنه في أبريل 2016، بيعت كتلة من العنبر عثر عليها في لانكشاير مقابل 673 ألف دولار، وبعد ذلك بأشهر، باع 3 من الصيادين العمانيين قطعة ضخمة من قيء حوت العنبر بأكثر من 2.7 مليون دولار.

 

 

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