living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

"فضيحة أخلاقية" تضرب البنتاغون.. والمتهم مسؤول كبير

13
DECEMBER
2019
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

وجد تقرير لوزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أن مسؤولا كبيرا بوزارة الدفاع يتحرش جنسيا بالعديد من النساء من موظفيه ويلامسهن ويدلي بتعليقات غير لائقة تجاههن.


وقال المفتش العام بالوزارة في تقرير صدر، الخميس، إن جاي روبرتس، مساعد وزير الدفاع السابق للبرامج النووية، قام "بالاتصال الجسدي المتعمد وغير المرحب به وذي طبيعة جنسية عن طريق معانقة أو تقبيل أو لمس" 3 موظفات وإنشاء بيئة عمل معادية.

وتم تقديم الشكوى في فبراير واستقال روبرتس في أوائل أبريل.

كما جاء في التقرير أن تفاعل روبرتس الجسدي مع النساء جعلهن يخشين أن يتم فصلهن إذا اشتكين أو يرفضن سلوكه.

ووفقا للتقرير، قال روبرتس إنه لم يكن في نيته التحرش مضايقة النساء جنسيا وأنهن لم يخبرنه بأن سلوكه غير مناسب.

كما قال روبرتس، بحسب التقرير، "إنني فوجئت بالفزع من الاستنتاجات الواردة في التقرير".

ومع ذلك، أضاف المفتش العام في البنتاغون أن واحدة في الأقل من النساء أخبرته في مناسبات عديدة بأن سلوكه غير مرحب به.

ورد في التقرير أيضا "لقد خلصنا إلى أنه كان يعرف أو كان ينبغي أن يعلم، بناء على خبرته وتدريبه، أن الاتصال الجسدي والتعليقات الجنسية الموحية كانت غير مناسبة تماما".

 

Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout