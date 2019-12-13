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تأهيل مستودع محروقات ضخم في القرم

13
DECEMBER
2019
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أفادت وزارة الدفاع الروسية بأنها قد أتمت عملية إعادة إعمار منشأة عسكرية فريدة من نوعها.

وهو مستودع محروقات عسكري ضخم تتوزع أقسامه تحت الأرض داخل جبل "ماكينزي" شمالي مدينة سيفاستوبول بشبه جزيرة القرم الروسية.وتتسع أقسام المستودع الجبلي لأحواض محروقات يبلغ ارتفاعها 32 مترا وتم مد سكة الحديد المؤدية إلى داخل المستودع لشحن وتفريغ البنزين والكيروسين ومختلف أنواع الشحوم والزيوت اللازمة لتلبية احتياجات السفن والطائرات والغواصات الحربية.

وقال ناطق باسم وزارة الدفاع إن المستودع يمكن أن يتسع في آن واحد لـ7 قطارات وأضاف أنه أنشئ في سبعينيات القرن الماضي. وكانت الغاية منه تخزين الاحتياطيات الاستراتيجية للوقود وغيره من المحروقات وحمايتها من قصف طائرات حلف الناتو.

وبعد تفكك الاتحاد السوفيتي انتقل المستودع الاستراتيجي الضخم إلى مسؤولية البحرية الأوكرانية التي امتلكت عددا محدودا من السفن الحربية وغواصة واحدة فقط ولم تحتج إلى كميات كبيرة من الوقود، ما أدى في نهاية المطاف إلى تدهور الحالة التقنية للمستودع العسكري وبذلت وزارة الدفاع الروسية التي تولت المسؤولية عنه عام 2014 جهودا هائلة لإعادة إعماره.

 

روسيا اليوم
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