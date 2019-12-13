الولايات المتحدة تختبر منظومة صاروخية مماثلة لمنظومة "اسكندير" الروسية

A + A -

أعلنت شركة لوكهيد مارتن عن اختبار منظومة Precision Strike Missile (PrSM) الصاروخية المماثلة لمنظومة "اسكندير" الروسية، في ميدان "الرمال البيضاء" بولاية نيومكسيكو.

وهذه المنظومة الصاروخية هي من نوع "أرض- أرض" ومماثلة لمنظومة "اسكندير" الروسية، التي وفقا للجانب الأمريكي كانت محظورة بموجب معاهدة الصواريخ القصيرة والمتوسطة المدى (INF) المبرمة بين موسكو وواشنطن.

ويشيرون في شركة لوكهيد مارتن الأمريكية، إلى أن عملية الاطلاق جرت من قاعدة متحركة لمنظومة صاروخية-High Mobility Artillery Rocket System (HIMARS)، إلى مسافة 240 كيلومترا. وخلال هذه الاختبارات جرى التركيز على مسار الصاروخ ودقة إصابته للهدف.

ووفقا لمعطيات Defense News، يبلغ أقصى مدى لصواريخ PrSM 499 كيلومترا، ويمكن زيادته ليصل إلى 550 كيلومترا، لأن روسيا والولايات المتحدة ليستا ملتزمتين بمعاهدة (INF) في الوقت الحاضر.