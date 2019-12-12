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العثور على "مجرم خطير" في حال لا يخطر على بال

12
DECEMBER
2019
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بعد عامين من الملاحقات الأمنية بغرض القبض على مجرم خطير، فوجئت السلطات الروسية بالعثور على الرجل المطلوب للعدالة في حالة "تحنيط" داخل شقته.
 
ونشرت السلطات صورة "مفزعة" لجثمان المجرم المحنط داخل شقته وهو ممدد على سريره، ويده مرفوعة للأعلى بطريقة غريبة.
 
وعثر على الرجل محنطا في شقته، بعد أن اكتشف الجثة فنيو شركة الغاز والكهرباء، بعد تراكم الفواتير غير المدفوعة للشقة التي تقع بمدينة كازان شرق العاصمة موسكو.
 
وسمحت ابنة المجرم للفنيين باقتحام الشقة، بعد علمها بأن فاتورة الكهرباء تجاوزت مبلغا يعادل نحو 3 آلاف دولار.
 
وصدم الفنيون بجثة محنطة وسط الشقة ليتم تبليغ السلطات، التي أشارت إلى أن الرجل، الذي لم يكشف عن اسمه، هو مجرم كان على قائمة "أكثر المطلوبين" في روسيا قبل عامين.
 
ولم تحدد السلطات حتى الآن المدة التي بقيت فيها الجثة بهذه الطريقة داخل الشقة، كما لم تكشف عن جرائم الرجل التي جعلته بين أكثر المطلوبين في البلاد.
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