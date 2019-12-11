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ساعات حاسمة بإسرائيل.. وتوجه نحو ثالث انتخابات في عام

11
DECEMBER
2019
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بدأت اللجان الخاصة التابعة للكنيست الإسرائيلي، الأربعاء، مناقشة وإقرار الترتيبات الإجرائية والقانونية المطلوبة في حال استمرار فشل أعضاء البرلمان في التوافق على مرشح لتشكيل حكومة جديدة حتى منتصف هذه الليلة.
 
ورغم أن المدة الزمنية لم تنته، وأن إمكانية الوصول إلى مرشح توافقي لا تزال متاحة قانونيا، لكن الأجواء العامة في إسرائيل ترجح خيار إجراء ثالت انتخابات، وذلك لأول مرة في تاريخ إسرائيل خلال عام واحد.
 
ووفقا لبيان صادر عن المتحدث الرسمي باسم البرلمان الإسرائيلي "الكنسيت"، ستجتمع اللجنة المنظمة لمناقشة مشروع قانون حل الكنيست، من أجل سن قانون جديد للانتخابات وفق المراحل الآتية:
 
 - ستجتمع اللجنة المنظمة الساعة 9:30 صباحا بالتوقيت المحلي لمنح مقترح القانون إعفاء من إلزام وضعه لجميع القراءات.
 
-  في الساعة 11:00 صباحا، ستناقش الهيئة العامة للكنيست وستصوت على القانون بالقراءة التمهيدية.
 
-  توافق اللجنة المنظمة على إنشاء لجنة خاصة لمناقشة مشاريع القوانين، بما في ذلك تركيبة أعضائها.
 
-  تصوت الهيئة العامة للكنيست على تشكيل وتكوين اللجنة الخاصة.
 
- تجتمع اللجنة الخاصة لمناقشة مشاريع القوانين وإعدادها للقراءة الأولى والتصويت في جلسة الهيئة العامة للكنيست.
 
-  ستناقش الهيئة العامة للكنيست وتقر مشاريع القوانين في القراءة الأولى.
 
-  ستلتئم اللجنة الخاصة لغرض إعداد مشاريع القوانين للقراءة الثانية والثالثة.
 
- ستناقش الهيئة العامة للكنيست وتصوت على مشاريع القوانين في القراءة الثانية والثالثة.
 
تجدر الإشارة إلى أنه وفقا للمستشار القضائي للكنيست، يجب أن تنتهي سلسلة التشريعات في مشروع حل الكنيست قبل منتصف هذه الليلة.
 
كما يجب أن تتلقى اللجنة تصريحا خاصًا من رئيس الكنيست من أجل الاجتماع تزامنا وبنفس الوقت مع انعقاد مناقشات الكنيست في الهيئة العامة.
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