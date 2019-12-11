كوريا الشمالية تمنح بلدة سامزييون "موقع الثورة المقدس" صفة جديدة

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منحت كوريا الشمالية، اليوم الأربعاء، بلدة حدودية شمالية بالقرب من مسقط رأس "كيم جونغ-إيل"، والد الزعيم كيم جونغ-أون إلى وضع مدينة.

وبحسب وكالة "يونهاب"، إن قرار اللجنة الدائمة لمجلس الشعب الأعلى، الهيئة التشريعية لكوريا الشمالية، صدر اليوم لإعادة تسمية "بلدة سامزييون" إلى "مدينة سامزييون".

وجاء القرار بعد أسبوع تقريبا من قيام الزعيم كيم بزيارة سامزييون للاحتفال بإتمام مشروع إعادة التطوير الحضري هناك، لتحويل المنطقة إلى "مدينة مثالية للناس".

يذكر أن سامزييون تقع على سفح جبل بايكدو، القمة الأعلى في شبه الجزيرة الكورية والمعروف بأنه مسقط رأس والد كيم الراحل والزعيم السابق كيم جونغ-إيل.

ويعتبر الجبل أيضا مكانا مقدسا حيث نظم جده الراحل ومؤسس الدولة كيم إيل-سونغ معركة معادية لليابان خلال الحكم الاستعماري (1910 – 1945).

وزار كيم المنطقة تسع مرات منذ تنصيبه. عادة ما تسبق رحلاته هناك القرارات السياسية الرئيسية.

وفي الأسبوع الماضي، ذكرت وسائل الإعلام الرسمية أن كيم ركب الحصان وزار "مواقع المعارك الثورية" في الجبل، مما أثار تكهنات بأن تغييرا رئيسيا في السياسة قد يكون وشيكا قبل نهاية العام التي حددتها كوريا الشمالية كموعد نهائي لمحادثات نزع السلاح النووي مع الولايات المتحدة، وفقا لـ "يونهاب".