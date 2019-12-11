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نصح مهاتير محمد رئيس وزراء ماليزيا، وأكبر رئيس وزراء في العالم، اليوم الثلاثاء، رئيسة وزراء فنلندا سانا مارين، أصغر رئيسة وزراء في العالم، أن "تسأل الكبار" الحكمة.

وكانت مارين (34 عاما) المرشحة الوحيدة للمنصب عقب استقالة أنتي رين، بعدما أعلن أحد أحزاب الائتلاف الحاكم أنه فقد الثقة به.

وقال مهاتير (94 عاما) في مقابلة مع "رويترز"، "نؤمن بمثالية الشبان، لكن من المهم كذلك بالنسبة لهم أن يأخذوا في الاعتبار خبرة كبار السن".

وأضاف "في هذه الحالة سيكون هناك مزيج (بين الجيلين) وسيكون هذا أمر جيد".

وصعدت مارين سريعا على الساحة السياسية في فنلندا منذ أن أصبحت رئيسة المجلس المحلي في بلدتها تامبير عندما كان عمرها 27 عاما. وستتولى منصبها الجديد وسط موجة إضرابات مدتها ثلاثة أيام بدأت أمس الاثنين ومن شأنها وقف الإنتاج في بعض أكبر الشركات الفنلندية.

مهاتير محمد بعيد ميلاده الـ94 لأصغر رئيسة وزراء في العالم: خذوا الحكمة من أفواه الكبار

وقاد مهاتير بعد اعتزاله العمل السياسي لسنوات، المعارضة في ماليزيا إلى فوز غير مسبوق في مايو الماضي. وهذه ثاني مرة يتولى فيها رئاسة الوزراء بعد أن شغل هذا المنصب لمدة 22 عاما متواصلة من 1981 إلى 2003.