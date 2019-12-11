living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

مهاتير محمد بعيد ميلاده الـ94 لأصغر رئيسة وزراء في العالم: خذوا الحكمة من أفواه الكبار

11
DECEMBER
2019
View Gallery
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
نصح مهاتير محمد رئيس وزراء ماليزيا، وأكبر رئيس وزراء في العالم، اليوم الثلاثاء، رئيسة وزراء فنلندا سانا مارين، أصغر رئيسة وزراء في العالم، أن "تسأل الكبار" الحكمة.
 
وكانت مارين (34 عاما) المرشحة الوحيدة للمنصب عقب استقالة أنتي رين، بعدما أعلن أحد أحزاب الائتلاف الحاكم أنه فقد الثقة به.
 
وقال مهاتير (94 عاما) في مقابلة مع "رويترز"، "نؤمن بمثالية الشبان، لكن من المهم كذلك بالنسبة لهم أن يأخذوا في الاعتبار خبرة كبار السن".
 
وأضاف "في هذه الحالة سيكون هناك مزيج (بين الجيلين) وسيكون هذا أمر جيد".
وصعدت مارين سريعا على الساحة السياسية في فنلندا منذ أن أصبحت رئيسة المجلس المحلي في بلدتها تامبير عندما كان عمرها 27 عاما. وستتولى منصبها الجديد وسط موجة إضرابات مدتها ثلاثة أيام بدأت أمس الاثنين ومن شأنها وقف الإنتاج في بعض أكبر الشركات الفنلندية.
 
مهاتير محمد بعيد ميلاده الـ94  لأصغر رئيسة وزراء في العالم: خذوا الحكمة من أفواه الكبار
وقاد مهاتير بعد اعتزاله العمل السياسي لسنوات، المعارضة في ماليزيا إلى فوز غير مسبوق في مايو الماضي. وهذه ثاني مرة يتولى فيها رئاسة الوزراء بعد أن شغل هذا المنصب لمدة 22 عاما متواصلة من 1981 إلى 2003.
روسيا اليوم
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout