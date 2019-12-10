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"سانتا يتعاطى الكوكايين".. اعتذار رسمي بعد "الكنزة الفضيحة"

10
DECEMBER
2019
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نشرت سلسلة متاجر "وول مارت" الأميركية اعتذارا رسميا، وذلك بعد أن نشرت على موقعها الإلكتروني في كندا، صورة لكنزة صوفية للبيع بمناسبة عيد الميلاد، يظهر عليها رسم لـ"بابا نويل" (سانتا كلوز) وأمامه ما يبدو وكأنه أسطر من مخدر الكوكايين.

وتُعرض على الكنزة صورة بابا نويل، وأمامه 3 "شرائط" لمسحوق أبيض، بالطريقة ذاتها التي يوضع بها الكوكايين قبل استنشاقه، وكتب عليها: "لندعها تثلج".

وجاء في التعليق المرافق للمنتج المعروض للبيع: "نعلم جميعا كيف يعمل الثلج. إنه أبيض ومسحوق، وأفضل أنواع الثلج يأتي من أميركا الجنوبية"، مشيرة إلى أن هذا الخبر "سيء لبابا نويل، كونه يعيش في القطب الشمالي".

وأضاف: "لهذا السبب، بابا نويل يحب أن يغتنم الفرصة عندما يتاح له أفضل أنواع الثلج الكولومبي"، في إشارة إلى المخدرات التي تأتي من كولومبيا.

وأعلنت شركة "وول مارت" إزالة عرض البيع من موقعها الإلكتروني، بعد الضجة التي أثارتها الكنزة.

وقال المتحدث باسم الشركة: "لا تمثل هذه الكنزات التي يتم بيعها بواسطة طرف ثالث على موقع وول مارت كندا، قيم وول مارت، وليس لها مكان على موقعنا".

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