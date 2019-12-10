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ترامب يغضب يهودا أمريكيين ويصفهم بـ"القتلة"

10
DECEMBER
2019
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لندن- عربي21 - أثارت أوصاف أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بحق المشاركين في لقاء للمجلس الإسرائيلي الأمريكي السبت الماضي، غضب مجموعات يهودية، إلى حد اعتباره "أكبر تهديد لليهود الأمريكيين".
 
وقالت المجموعات اليهودية، إن ترامب استخدام تعبيرات "معادية للسامية" أثناء حديثه أمام المجلس، واعتبروها "مسيئة للغاية" و"كررت الصورة النمطية عن اليهود" وفق وصفهم.
 
وكان ترامب قال: "الكثير منكم هنا يعمل في مجال العقارات، أنا أعرفكم جيداً، أنتم قتلة مثل الوحوش، لا تتمتعون باللطف على الإطلاق، عليكم التصويت لصالحي، لا يوجد لديكم خيار".
 
وانتقد ترامب السيناتورة إليزابيث وارن، وهي مرشحة ديمقراطية رئاسية بارزة، قائلاً: "لا تصوتوا لصالح بوكاهونتاس".
 
وأضاف: "لا تصوتوا لصالح ضريبة الثروة.. نعم، دعنا نأخذ 100 في المئة من ثروتك".
 
وتابع: "يجب أن نجعلهم يحبون إسرائيل أكثر لأن لدينا أناساً من اليهود لا يحبون إسرائيل بما فيه الكفاية".
 
من جانبه أدان المدير التنفيذي للمجلس الديمقراطي اليهودي هالي سويفير، حديث ترامب، مستهجنا تجرؤه على القول إنه ليس لديهم خيار سوى بدعمه.
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