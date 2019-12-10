مهاجم فلوريدا السعودي تعرض لإهانات وشبّهه مدربه بنجم إباحي

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عربي 21 - تحدث تقرير أمريكي عن المتدرب السعودي محمد الشمراني، مطلق النار داخل قاعدة فلوريدا العسكرية، بأنه تعرض لمضايقات وإهانات من مدربه، أبرزها كان تشبيهه بنجم أفلام جنسية.

وكشفت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، في تقرير لها، أن الشمراني كان يعيش حياة هادئة في فلوريدا، قبل تعرضه للإهانات من جيمس داي، أحد مدربيه الأمريكيين، منذ 7 أشهر من إطلاقه النار.

وأكدت الصحيفة أن الشمراني قدم شكوى رسمية إلى الأكاديمية التي يتدرب فيها، بمساعدة اثنين من زملائه.

وأوضح الشمراني في شكواه أن المواجهة بينه وبين مدربه جاءت في نهاية درس للأرصاد الجوية، بعدما سأل المدرب عما إذا كان لدى الطلاب أي أسئلة قبل أن ينهي الحصة.

وتروي الصحيفة أنه بعد ذلك، تحول المدرب إلى الملازم الشمراني، وسأله عما إذا كان لديه أي أسئلة، مخاطبا إياه بـ"Porn Stash" في تعليق له على "شاربه الإباحي"، ما جعله عرضة للسخرية أمام 10 أشخاص من زملائه.

وقال الشمراني في شكواه إن المدرب واصل حديثه معه بسخرية قائلا: "ماذا؟ ألم تشاهد هذا النجم الإباحي من قبل؟".

وكشفت الشكوى أن الشمراني آثر عدم الإجابة على مضايقة المدرب له، وقرر تجاهل الأمر، على الرغم من شعوره بغضب شديد.