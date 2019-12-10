تشيلي تفقد طائرة عسكرية تقل العشرات برحلة للقطب الجنوبي

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قالت القوات المسلحة في تشيلي، الاثنين، إن طائرة شحن تابعة لها فُقدت في طريقها إلى قاعدة في القارة القطبية الجنوبية، وكان على متنها 38 شخصا.



وأقلعت الطائرة وهي من طراز "هيركوليز سي 130" في الساعة 4:55 مساء بالتوقيت المحلي، من مدينة بونتا أريناس، وفُقد الاتصال بها بعد فترة وجيزة من الساعة السادسة مساء.

وقالت القوات المسلحة في بيان: "كان على متن الطائرة 38 شخصا، منهم 17 من أفراد الطاقم، و21 من الركاب".

وكانت الطائرة في طريقها لأداء مهام الدعم اللوجستي لصيانة منشآت تشيلي العسكرية في قاعدة القطب الجنوبي.