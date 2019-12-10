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"تويتر" يغلق حساب الرئاسة السورية بعد بثه لقاء للأسد

10
DECEMBER
2019
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كشفت الرئاسة السورية أن موقع "تويتر" أغلق حسابها أثناء بث مقابلة لرئيس النظام السوري بشار الأسد أجرتها معه قناة "راي نيوز" الإيطالية، التي أجلت بث المقابلة.


وقالت الرئاسة السورية إن الإغلاق جاء بشكل مفاجئ، ودون مبرر يذكر.


يشار إلى أن الرئاسة السورية أعلنت منذ يومين أن محطة "RaiNews24" الإيطالية طلبت إجراء حوار مع الأسد، وأجري في 26 تشرين ثان/ نوفمبر الماضي، إلا أن المحطة ماطلت في بث الحوار.

وقال المكتب السياسي والإعلامي في الرئاسة السورية: "إن لم يتم بث اللقاء كاملا عبر محطة Rai News 24 الإيطالية خلال اليومين القادمين، فإننا سنقوم ببثه على حسابات الرئاسة على وسائل التواصل الاجتماعي، وعلى الإعلام الوطني، بعد غد الاثنين 09/ 12/ 2019 الساعة التاسعة مساء" بتوقيت دمشق.

 

وكانت الرئاسة قد أصدرت بيانا قالت فيه: "المذيعة أبلغتنا صباح الاثنين أنها تريد الاستئذان لتأخير البث، وذلك لأسباب غير مفهومة، وتكرر طلب تأخير البث أكثر من مرة، ولم يتم تحديد موعد من قبل المحطة المذكورة، ما يوحي بأن اللقاء لن يبث".

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