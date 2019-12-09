العثور على وثيقة "باتريوت" سرية في منزل "سارق أسرار" أبل

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عثرت السلطات الأمنية في الولايات المتحدة على "وثيقة سرية" تخص منظومة "الباتريوت" الدفاعية الصاروخية في منزل مهندس متهم بسرقة أسرار تجارية أثناء عمله لدى شركة "أبل".



وفي يناير الماضي، وجه ممثلو الادعاء العام لمهندس صيني في شركة "أبل"، يدعى جيزونج تشن، تهمة "سرقة أسرار تجارية" لصالح شركة ناشئة في بلاده.

وجرى اعتقال تشن حين كان في طريقه إلى الصين، ويحاكم بتهمة محاولته الحصول على تفاصيل أساسية لمشروع السيارة الآمنة ذاتية القيادة لشركة "أبل".

وقالت وكالة "بلومبرغ" إن عملية التفتيش التي خضع لها منزل تشن، في ولاية ماريلاند، أفضت إلى العثور على وثيقة خاصة بـ"الباتريوت"، إضافة إلى العديد من الملفات التي كانت مختومة بـكلمة "سري".

وقال ممثلو الادعاء العام إن تشن"امتلك بطريقة غير قانونية، وعلى مدار أكثر من ثماني سنوات، مواد أمنية قومية توصف بأنها سرية للغاية".

وأوضحوا "وثيقة الباتريوت التي يعود تاريخها إلى عام 2011 كانت سرية لدرجة أنه لم يسمح لها بمغادرة المواقع الآمنة التابعة لوزارة الدفاع".

وما يزال التحقيق جاريا لمعرفة الطريقة التي أوصلت تشن إلى هذه "المستندات المصنفة"على أنها سرية، في حين رفض محامو تشن التعليق على القضية.