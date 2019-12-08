ترامب: أنا أكثر رئيس صداقة لإسرائيل في تاريخ البيت الأبيض

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قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنّ إسرائيل "لم يكن لها صديق أفضل في البيت الأبيض منه على عكس سابقيه.. لقد أوفيت بوعودي". وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية، قام ترامب بإثارة جمهور بلغ عدده المئات في القمة الوطنية للمجلس الأميركي الإسرائيلي في فلوريدا من خلال سرده لسجله في القضايا ذات الأهمية لليهود، بما في ذلك مجموعة واسعة من الآراء حول وعده بالاعتراف بالقدس عاصمة إسرائيلية ونقل السفارة الأمريكية من هناك تل أبيب.وقال ترامب إن أسلافه "لم يدفعوا سوى الكلام إلى هذه القضية". وأضاف "لم يكن لديهم أي نية للقيام بذلك في رأيي". "لكن على عكس الرؤساء الآخرين حافظت على وعودي".

كما أبرز ترامب قراره بإلغاء أكثر من نصف قرن من السياسة الأمريكية في الشرق الأوسط من خلال الاعتراف بسيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان الاستراتيجية على الحدود مع سوريا.