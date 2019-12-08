قرض جديد لأوكرانيا من صندوق النقد الدولي بمبلغ 5 مليارات دولار

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أعلن صندوق النقد الدولي، اليوم الأحد، أنه توصل إلى اتفاق مباشر مع أوكرانيا سيقوم بموجبه الصندوق بمنح كييف قرضا بـ5,5 مليار دولار أمريكي.

وأصدر صندوق النقد الدولي بيانا للمديرة، كريستالينا جورجييفا، قالت فيه: "بعد محادثة هاتفية أجريتها مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اتفقنا على أن النجاح الاقتصادي لأوكرانيا يعتمد بشكل حاسم على تعزيز دولة القانون ونزاهة السلطة القضائية، وعلى خفض المصالح الشخصيّة في الاقتصاد".

وأكدت قائلة أن: "من الضروري ضمان المكتسبات التي تحقّقت على صعيد تطهير النظام المصرفي واسترداد التكاليف الكبيرة الّتي تكبّدها دافع الضرائب جراء قرارات المصارف".

وأشادت جورجييفا بـ"التقدم المثير للإعجاب الذي حققه زيلينسكي وحكومته في الأشهر الأخيرة، من أجل دفع الإصلاحات والمضي في السياسات الاقتصادية السليمة".

وأوضحت أنّ "تنفيذ القرض يرتبط بمجموعة من الإجراءات المسبقة، بينها تعزيز استقلاليّة القضاء ومكافحة الفساد".

وأعلنت التوصل إلى اتفاق مبدئي مع أوكرانيا لمنحها قرضا بقيمة 5.5 مليار دولار، لتنشيط اقتصادها الذي يعاني من صعوبات.