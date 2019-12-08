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ترامب يشكر طهران: مكننا عقد صفقة معاً

8
DECEMBER
2019
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شكر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إيران على ما قال: إنه «تفاوض منصف جداً» أفضى لإطلاق طهران سراح طالب أميركي مقابل عالم إيراني.
وأضاف ترامب في تغريدة على «تويتر»: إن الولايات المتحدة وإيران يمكنهما «عقد صفقة معاً».


ورأى أن عملية التبادل «مؤشر على رغبة طهران في التفاوض بشأن قضايا أخرى»، مشيراً إلى أن ما سماه «حملة الضغوط القصوى التي تنفذها واشنطن على طهران ناجحة وفعالة».


ووصل عالم الأحياء الإيراني مسعود سليماني إلى طهران إثر عملية تبادل عقب احتجازه غير القانوني في الولايات المتحدة، وشهد مطار طهران استقبالاً حافلاً للعالم المفرج عنه، حيث احتشد ذووه وأقاربه ومتضامنون معه.


وتبادلت إيران والولايات المتحدة أمس عالمين، حيث أخلت طهران سبيل العالم الأميركيي سي وانغ، وواشنطن عن سليماني.


وعبر ظريف عن سعادته للإفراج عن «أحد كبار أساتذة الجامعة»، وقال: «الیوم هو يوم سعيد بالنسبة لنا في الخارجية الإيرانية لأننا أنهينا 14 شهراً من الصعوبات الكبيرة التي عانى منها الدكتور سليماني».


ولفت ظريف إلى أن السلطات الأميركية أفرجت عن سليماني «بعد 14 شهراً من الاعتقال من دون أي دليل»، مشدداً على أن الرجل «كان رهينة لدى القوات الأمنية الأميركية من دون أي سبب».


وتحدث ظريف عن عملية التبادل الذي أفرجت طهران خلالها عن الأميركي شي يو وانغ الذي اعتقل بتهمة التجسس، متهماً واشنطن بممارسة الضغوط على إيران على مدى أربعة عقود لمنعها من التطور.


وبالتوازي نقلت وكالة «رويترز» عن مسؤول أميركي رفيع قوله إنه «لم تدفع أموال أو ترفع عقوبات ولم تكن هناك تسوية نظير عملية التبادل».
وأشار المسؤول الأميركي، أن «الرئيس ترامب ما زال ملتزماً بإجراء محادثات مع إيران من دون شروط».

الوطن السورية
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