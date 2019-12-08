بسرعة 6.1 ميل بالثانية .. كويكب هرمي يمر بجانب الأرض خلال ساعات

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في الساعات القليلة القادمة سيعبر كويكب هرمي الشكل بمسار مواز لكوكب الأرض، على مسافة تقارب 18 ضعف المسافة عن القمر.

وبحسب جدول نشاط الكويكبات المنشور في وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" فسيصل طول الكويكب إلى حوالي 430 قدما، وسيكون موازيا لكوكب الأرض يوم غد الأحد.

وستصل سرعة الكويكب الذي سيكون قريبا من الأرض حوالي 6.1 ميل في الثانية، وسيعبر الأرض بسرعة كبيرة، بحسب موقع "ناسا".

ونوه مركز دراسات الأجسام التابع للوكالة أن الكويكب سيكون بعيدا بمسافة تقدر بـ 18 ضعف عن المسافة بين الأرض والقمر، وتم تحديد المسافة بحوالي 4.77 ميل عن كوكب الأرض.