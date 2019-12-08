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الجيش الاسرائيلي يعلن سقوط صاروخ من غزة واعتراض 2 آخرين

8
DECEMBER
2019
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أعلن متحدث باسم جيش الاحتلال الاسرائيلي، سقوط صاروخ من قطاع غزة، واعتراض اثنين آخرين، السبت.

وذكر أفيخاي أدرعي في حسابه عبر "تويتر"، أنه "متابعة للتقارير عن إطلاق إنذارات في غلاف غزة وسديروت قبل قليل فالحديث عن رصد إطلاق 3 قذائف صاروخية من قطاع غزة نحو المستوطنات".

وأضاف: "تمكنت القبة الحديدية من اعتراض قذيفتيْن منها"، فيما ذكرت القناة العبرية 13، أن الصاروخ الثالث سقط في منطقة مفتوحة.

وقالت طواقم إسعاف "نجمة داود الحمراء" الإسرائيلية إنّ شخصين أصيبا بكدمات إثر سقوطهما خلال التوجه إلى الملاجئ عقب إطلاق صافرات الإنذار في محيط مستوطنات غلاف قطاع غزة.

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