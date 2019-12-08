إيران.. النائب العام يقول إن عدد قتلى الاحتجاجات غير معروف

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أعلن النائب العام الإيراني محمد جعفر منتظري، أنه لا تتوفر لديه إحصاءات دقيقة لعدد قتلى الاحتجاجات الأخيرة في البلاد، مؤكدا أن المعلومات التي تنشرها منظمات أجنبية غير صحيحة.

وقال منتظري اليوم السبت: "لا تتوفر إحصاءات دقيقة لقتلى الاحتجاجات الأخيرة... أعداد قتلى الاحتجاجات التي تعلنها منظمات أجنبية بعيدة جدا عن الواقع".

وأضاف أن أعداد المعتقلين تتغير يوميا علما أن هناك من يتم إطلاق سراحهم يوميا ومن لا يزالون خاضعين للتحقيقات.

من جانبه، اعتبر قائد قوى الأمن الداخلي الإيراني العميد حسين اشتري الأحداث الأخيرة في البلاد "فتنة كبيرة أمنية"، مشيرا إلى أن قوى الأمن الداخلي تمكنت من إحباطها في أقل من 72 ساعة "بعد أن عزل الشعب صفوفه عن مثيري الشغب والفوضى".

وعلى صعيد متصل، نظم طلاب عدة جامعات إيرانية تظاهرات مناهضة للحكومة تزامنا مع يوم الطالب الجامعي في الـ7 من نوفمبر.

وذكرت مواقع إخبارية إيرانية معارضة أن المتظاهرين حملوا لافتات ورددوا هتافات منها: "الشوارع تلطخت بالدماء، والحرية هي الضحية"، "لا تردوا علينا بالبندقية، هذا العدد من القتلى ليس قليلا" و"نوفمبر الدامي"، في إشارة إلى قمع السلطات للاحتجاجات التي انطلقت في منتصف نوفمبر الماضي في أنحاء البلاد على خلفية رفع أسعار البنزين.كما عبر الطلاب المحتجون عن تضامنهم مع المظاهرات المناهضة للحكومة في العراق ولبنان وفرنسا وغيرها من الدول.