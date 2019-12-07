وزير سابق يقاطع نوتيلا.. وهذه حجته!

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قال وزير الداخلية الإيطالي السابق، ماتيو سالفيني، إنه سيقاطع شوكولاتة نوتيلا لأن مكوناتها ليست إيطالية خالصة وتحتوي على بندق مستورد من تركيا.

وقال سالفيني: "لقد غيرت رأيي لأنني اكتشفت أن النوتيلا تستخدم البندق التركي، وأنا أفضل مساعدة الشركات التي تستخدم المنتجات الإيطالية"، مضيفا: "أفضل تناول الطعام الإيطالي إذا كان بإمكاني، وأن أساعد المزارعين الإيطاليين".

ونشر سالفيني في وقت لاحق تغريدة على "تويتر" أكد فيها أنه لم ينتقد نوتيلا ذاتها، وإنما أراد تقديم النصح لشركة "فيريرو" المصنعة لها حتى تستخدم مكونات إيطالية، سواء تعلق الأمر بالسكر أو البندق.

قال وزير الداخلية الإيطالي السابق، ماتيو سالفيني، إنه سيقاطع شوكولاتة نوتيلا لأن مكوناتها ليست إيطالية خالصة وتحتوي على بندق مستورد من تركيا.

وقال سالفيني: "لقد غيرت رأيي لأنني اكتشفت أن النوتيلا تستخدم البندق التركي، وأنا أفضل مساعدة الشركات التي تستخدم المنتجات الإيطالية"، مضيفا: "أفضل تناول الطعام الإيطالي إذا كان بإمكاني، وأن أساعد المزارعين الإيطاليين".

ونشر سالفيني في وقت لاحق تغريدة على "تويتر" أكد فيها أنه لم ينتقد نوتيلا ذاتها، وإنما أراد تقديم النصح لشركة "فيريرو" المصنعة لها حتى تستخدم مكونات إيطالية، سواء تعلق الأمر بالسكر أو البندق.