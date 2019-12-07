أول تعليق من عائلة منفذ الهجوم في القاعدة الأمريكية على العملية

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في أول تعليق من عائلة منفذ الهجوم في قاعدة بينساكولا الأمريكية، استنكر سعد بن حنتم الشمراني، عم مطلق النار، الطالب السعودي، محمد سعيد الشمراني، هذه العملية التي أدت لمقتل 3 أشخاص.

ونقلت صحيفة "عكاظ" السعودية عن الشمراني قوله، إن ابن شقيقه "بفعلته لا يمثل إلا نفسه، ولا يعكس ما تتحلى به أسرته من إنسانية وولاء للقيادة وإخلاص للمملكة، وحرصها على عكس الصورة الحقيقية لمملكة العدل والسلام".

وأكد عم منفذ الهجوم، حسب الصحيفة، أن "قبيلته ومنذ عهد المؤسس عرفت بمواقفها المشرفة تجاه القيادة والوطن والمواطن، ولا يمكن لها إلا أن تشجب وتستنكر هذه العملية الإجرامية، التي لا يقرها المجتمع السعودي"، موضحا أن "الخبر وقع عليهم كالصاعقة، لأن جميع أفراد القبيلة ممن خدموا الدولة وما زالوا بكل وفاء وإخلاص يؤكدون دائما على التعايش ورفض الفكر المتطرف".

وكشف أن والد محمد متقاعد من السلك العسكري بعد أن أفنى سنوات من عمره "خدمة لدينه ووطنه وقيادته"، لافتا إلى أن ابنه ابتعث إلى الولايات المتحدة متخصصا في تطوير أجهزة المطارات.

وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، مساء أمس الجمعة، عن مقتل 4 أشخاص، بينهم المهاجم، وإصابة عدد آخر، جراء عملية إطلاق نار في قاعدة بينساكولا الجوية للبحرية الأمريكية، مؤكدة أن الهجوم نفذ على يد طالب سعودي تدرب هناك على قيادة الطيران في إطار برنامج ممول من قبل المملكة، وتبين لاحقا أنه محمد سعيد الشمراني.