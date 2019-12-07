الملك سلمان يهاتف ترامب عقب قتل طالب سعودي لـ3 بقاعدة أمريكية.. هذا ما قاله

A + A -

أجرى العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، اتصالا هاتفيا مع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عقب إقدام طالب سعودي على فتح النار داخل قاعدة أمريكية في فلوريدا قاتلا 3 أشخاص وجارحا 7 آخرين.

ونقلت وزارة الخارجية السعودية في بيان أن "خادم الحرمين الشريفين عبر عن عميق حزنه عن حادثة إطلاق النار على عدد من المواطنين الأمريكيين من قبل طالب سعودي في ولاية فلوريدا ما أدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى.."

وأكد الملك سلمان وفقا لبيان الخارجية في مكالمته مع ترامب على أن "منفذ هذا الهجوم الشنيع لا يمثل الشعب السعودي الذي يحترم ويقدر الشعب الأمريكي.."

وخلال المكالمة الهاتفية أكد الملك سلمان على دعم المملكة العربية السعودية للولايات المتحدة الأمريكية وإصداره لأوامر للسلطات الأمنية في المملكة للتعاون بشكل كامل مع الوكالات الأمريكية في التحقيقات والوصول إلى كل المعلومات حول ظروف هذه الجريمة، وفقا لما نقلته الخارجية.