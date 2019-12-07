٨٠٠ ألف شخص يشلون البلاد في فرنسا والحكومة ستنفذ الإصلاحات "من دون قسوة"

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أكد رئيس الوزراء الفرنسي إداور فيليب الجمعة على عزمه "القوي جداً" لتنفيذ إصلاحات نظام التقاعد، في ثاني أيام إضراب ضخم تنفذه النقابات وتريد مواصلته.

وشارك نحو 800 ألف شخص على الأقل في تظاهرات في مختلف أنحاء فرنسا الخميس، وشلّت حركة النقل العام في المنطقة الباريسية ومعظم القطارات في البلاد. وضمت التظاهرات معلمين ورجال إطفاء ورجال شرطة وموظفين في القطاع الصحي وأيضاً عاملين في مراقبة الحركة الجوية.

وأوقفت الشركة الوطنية للسكك الحديد بيع التذاكر لنهاية الأسبوع، فيما ألغت 90 بالمئة من رحلات القطارات الفائقة السرعة الجمعة مجددا، ولا يبدو أي تغير في الأفق لليومين القادمين.

وألغيت نصف رحلات قطارات يوروستار بين باريس ولندن، فيما عمل قطاران من ثلاثة لتاليس تخدم باريس وبروكسل وأمستردام.

وقال رئيس الوزراء الفرنسي إنّ تنفيذ الإصلاحات سيتم لكن "دون قسوة".

وأضاف "أنا على قناعة أننا سنصل لنقطة توازن مع المنظمات النقابية... لكن دون التخلي عن عزمنا القوي جداً... على تنفيذ النظام الشامل" للتقاعد، متوجهاً خصوصاً إلى العاملين في شركة السكك الحديد والهيئة المستقلة للنقل في باريس، المستفيدين من أنظمة خاصة للتقاعد تؤمن لهم مكاسب أكبر.

ويعد الاضراب اختبارا جديدا لماكرون بعد أشهر من تظاهرات للمعلمين وعمال المستشفيات والشرطة والإطفائيين وكذلك تظاهرات "السترات الصفراء" المطالبة بتحسين مستويات المعيشة.

وتقول النقابات إن نظام ماكرون للتقاعد "الشامل" والذي من شأنه أن يلغي عشرات الخطط المنفصلة لعمال القطاع العام، يجبر ملايين الأشخاص في القطاعين العام والخاص على العمل لسنوات بعد سن التقاعد وهو 62 عاما.

وأوضح فيليب أنّ الحكومة ستعرض تفاصيل خطتها الأربعاء.

ودعت النقابات إلى يوم آخر من الإضراب والتظاهرات الثلاثاء 10 كانون الأول/ديسمبر، بعد يوم على لقاء مقرر لقادتها بمسؤولي الحكومة لمناقشة خطة الإصلاح.

وقال فيليب مارتينيز من الكونفدرالية العامة للعمل، أكبر نقابات القطاع العام "شارك عدد كبير من الناس في الإضراب، الآن نحتاج لعدد أكبر إذا ما أردنا التأثير على تلك القرارات".

وفيما كانت معظم تظاهرات الخميس سلمية، أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق عشرات من المتظاهرين بلباس أسود، حطموا الواجهات ورشقوا حجارة خلال مسيرة باريس، وأشعلوا النار في مقطورة إنشاءات. وأفيد عن صدامات أيضا في بعض المدن الأخرى.

وتم توقيف عشرات الأشخاص فيما أصيب ثلاثة صحافيين بجروح بعد أن تعرضوا، على الأرجح للغاز المسيل للدموع أو للقنابل الصوتية، بينهم صحافي تركي تعرض لإصابة في الوجه.

وأفيد عن صدامات في نانت وليون ومدن أخرى، في مواجهات تذكر بأعمال العنف التي تخللت العديد من التظاهرات الأسبوعية لحركة "السترات الصفراء" التي اندلعت في تشرين الثاني 2018.