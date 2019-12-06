مطلق النار سعودي الجنسية!

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قال مسؤولون عسكريون، إن المشتبه في تورطه في حادث إطلاق النار في القاعدة الجوية في ولاية فلوريدا، سعودي الجنسية، مشيرين إلى أنه كان يتلقى تدريبا في قاعدة بينساكولا في ولاية فلوريدا.

ويبحث المحققون ما إذا كان الحادث مرتبطًا بأي نشاط إرهابي.

ولقي 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 7 آخرون في حادث إطلاق النار في قاعدة جوية تابعة للبحرية الأمريكية في ولاية فلوريدا، فيما أعلنت البحرية الأمريكية مقتل المهاجم أيضًا.

وأكدت البحرية الأمريكية في تغريدة لها على تويتر، الجمعة، مقتل مطلق الرصاص، بالإضافة إلى شخصين آخرين فيما تم نقل المصابين إلى المستشفيات المحلية، بينما توفي أحد الأشخاص متأثرًا بإصابته.

من جانبه، أكد المتحدث باسم البحرية الأمريكية مقتل شخصين في الحادث بالإضافة إلى مطلق الرصاص، مشيرًا إلى أن قاعدة بينساكولا في فلوريدا لاتزال مغلقة، على خلفية حادث إطلاق الرصاص، في الوقت الذي توفي فيه أحد المصابين متأثرًا بجراحه.

وأضاف متحدث البحرية الأمريكية أنه تم نقل المصابين إلى المستشفيات المحلية.