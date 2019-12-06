أحرقها حية قبل 30 عاما.. واليوم يختار طريقة إعدامه

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أعدمت السلطات في ولاية تينيسي الأميركية رجلا أدين بقتل صديقته السابقة بإحراقها داخل سيارتها، قبل نحو 30 عاما.

وجرى إعدام لي هول (54 عاما) بواسطة الكرسي الكهربائي داخل سجن ريفر بيند في ناشفيل بالولاية، وأعلنت وفاته عند الساعة 7:26مساء بالتوقيت المحلي.

وكان قد حكم عليه بالإعدام في عام 1992 بتهمة قتل تريسي كروزر التي كانت تبلغ من العمر 22 عاما.واختار هول الإعدام بواسطة الصعق بالكرسي الكهربائي، بدلا من الحقنة المميتة حسبما يسمح به القانون.

وطبقا لوثائق المحكمة فقد قام هول بسكب البنزين على كروزر وأشعل فيها النار داخل سيارتها ليلة 16 أبريل عام 1991، وذك في أعقاب جدل أمام منزل جدتها.