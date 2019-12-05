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وزير سوري: مليون مهجر عادوا إلى البلاد

5
DECEMBER
2019
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 قال وزير الإدارة المحلية والبيئة السوري حسين مخلوف، إن عدد المهجرين السوريين الذين عادوا إلى البلاد، قد بلغ نحو مليون مواطن.

وأضاف مخلوف في حديث صحفي، أن "عودة مليون سوري إلى البلاد تمثل استكمالا لرسالة النصر التي سطرها الجيش السوري على الإرهاب"، وأشار إلى تسهيلات كبيرة تقدمها الحكومة السورية، لعودة كل مواطن مهاجر خارج البلاد.

وأوضح أن كل مواطن يعود إلى البلاد، يتم استقباله من الوزارات المعنية لتقدم له الخدمات الكاملة في استكمال الوثائق التي يحتاجها، إضافة إلى منحه تأجيلا لمدة ستة أشهر عن الخدمة الإلزامية إن كان مطلوبا للخدمة في الجيش وتأمين الاحتياجات التي تساعده ليبدأ حياة مستقرة.

ولفت مخلوف إلى أنه يتم تقديم المساعدات والمعونات الإغاثية للعائدين، مؤكدا أنه يتم إلحاق المهجر العائد بمشاريع سبل العيش والتنمية.

ودعا مخلوف كل من يشكك، إلى زيارة من عادوا في منازلهم ومشاهدة أنهم معززون مكرمون في بيوتهم وبلدهم ولهم كل الحقوق وعليهم كل الواجبات.

وأشار إلى أن السفارات السورية في الخارج تستقبل أي مواطن يرغب في العودة وتقدم له ما يلزم للعودة إضافة إلى أنها ترشده لمكان العودة وتأمين ما يستلزم من وثائق السفر.

روسيا اليوم
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