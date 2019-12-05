living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

"برغي" يكلّف مطعما للوجبات السريعة غرامة كبيرة

5
DECEMBER
2019
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
قضت محكمة بريطانية بتغريم مطعم للوجبات السريعة يقدم مأكولات هندية بحوالي 20 ألف دولار، وذلك بعد أن عثر على "برغي" طوله 3 سنتيمترات، في وجبة طعام.
 
 
وطالبت المحكمة بتغريم مطعم "نايس آند سبايسي" في مدينة لانكستر مبلغ 20 ألف دولار بعد أن عثر عميل على برغي معدني داخل وجبة تعرف باسم "بصل باجي"، وبعد أن اكتشف المفتشون 7 انتهاكات للمطعم تتعلق بالسلامة والنظافة.
 
وقام القضاة بزيارة المطعم، بعد تلقي الشكوى بشأن البرغي، ووجدوا أن هناك أعمال بناء تجري في الموقع، ولم يكن الطعام أثناء ذلك محفوظا بشكل صحيح.
 
واستمعت محكمة الصلح في لانكستر إلى كيفية تخزين المكونات دون حاويات مغطاة في منطقة البضائع الجافة المتربة والقذرة، التي لم يكتمل بناؤها بعد.
 
ولم يمثل صاحب المطعم أمام المحكمة كما لم يحظ بتمثيل قانوني، غير أن هذا لم يمنع القضاة من الاستماع إلى القضية في غياب مالك المطعم، ووجدوا أنه مذنب في جميع التهم السبع.
 
وبالإضافة إلى الغرامة، فرض على المطعم، المسجل في منطقة أولدهام بمانشستر الكبرى، دفع رسوم إضافية بقيمة 223 دولار للضحايا و2000 دولار عبارة عن تكاليف المحاكمة.
 
وقال مدير المجتمعات المحلية والبيئة في مجلس مدينة لانكستر مارك ديفيس "يقع على عاتق جميع شركات الأغذية واجب أساسي تجاه عملائها لتشغيل أعمالهم بطريقة مسؤولة لضمان إعداد الطعام الذي يقدمونه في ظروف صحية ومناسبة للاستهلاك البشري".
 
وأضاف أن السلطات لن تتردد في محاكمة المطاعم ذات معدلات النظافة الغذائية المنخفضة والتي لا يمكنها إثبات أنها تتخذ خطوات للتحسين.
 
وكان المطعم قد تلقى في نوفمبر 2018 تحذيرا كتابيا بعد أن كشفت عملية تفتيش مفاجئة عن مخاوف مماثلة في ذلك الوقت، حيث وجد مسؤول التفتيش مكونات مكشوفة كانت معرضة لخطر التلوث، وفق ما ذكرت صحيفة "ميترو" البريطانية.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout