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القوات الأمريكية تنقل مئات من أسر ’داعش’ إلى العراق

5
DECEMBER
2019
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واصلت القوات الأمريكية نقل المئات من أسر إرهابيي تنظيم "داعش" الإرهابي من مخيم الهول في محافظة الحسكة شرقي سوريا إلى العراق.



وذكرت وكالة "سانا" السورية أن "قوات الاحتلال الأمريكي قامت اليوم بنقل أكثر من 600 طفل وامرأة من أسر إرهابيي “داعش” من مخيم الهول بريف الحسكة إلى العراق".

 

من جهة ثانية أشار المراسل إلى "دخول 6 سيارات عسكرية نوع هامفي وقرابة 30 جندياً يتبعون لقوات الاحتلال الأمريكي من العراق إلى محافظة الحسكة استقروا في مطار خراب الجير غير الشرعي".

 

وفي سياق متصل دخل رتل من الآليات العسكرية للقوات التركية إلى مفرق قرية مريكيز التابعة لناحية أبو راسين بريف الحسكة الشمالي قادماً من مدينة رأس العين.

 

وأشار المراسل إلى أن الرتل الذي يضم 3 دبابات و5 جيب عسكري و4 ناقلات جند و4 مدرعات اتجه جنوباً إلى قرى الداوودية وتل محمد وعنيق الهوى.

 

وحولت القوات التركية ومرتزقتها من التنظيمات الإرهابية بحسب مصادر محلية العديد من المدارس والمرافق العامة والمراكز الثقافية في القرى التي احتلتها إلى مقرات عسكرية لها بالتوازي مع مواصلة ممارساتها الهادفة إلى إحداث تغيير ديموغرافي في المنطقة عبر تفريغها من أهلها بالقوة وإحلال الإرهابيين وعائلاتهم فيها.

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