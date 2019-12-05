کیف نتعامل مع الأطعمة منتهية الصلاحية؟

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قدّم خبراء تغذية من ألمانيا، عدة طرق مبتكرة لاستخدام المواد الغذائية التي تجاوزت تاريخ صلاحيتها.

تجاوز الزبادي الموجود في الثلاجة تاريخ الصلاحية بأسبوعين. هل يعني هذا التخلص منه؟ يجيب خبراء التغذية الألمانية على هذا السؤال بالنفي، إذ تقول يانينا ديلب من مبادرة "أفضل من أن يتم التخلص منها": "إذا ما كان يبدو جيداً من حيث الشكل والرائحة والمذاق، يمكن تناوله".

تساعد بعض الشركات المستهلك في اتخاذ القرار بالإشارة إلى موعد "يفضل الاستخدام قبله"، وكذلك إلى تاريخ الصلاحية. وتقول ديلب: "التاريخ الذي يفضل استخدام المنتج قبله ليس تاريخ التخلص من المنتج الغذائي، وبالتالي نرحب بالمبادرات التي تساعد في توضيح ذلك".

فيما يلي بعض اقتراحات الخبراء بشأن كيفية استخدام بعض المنتجات التي تجاوزت تاريخ صلاحيتها:

البطاطس: هل لديك كمية من البطاطس المنسية التي نبتت لها براعم؟ لا يزال بالإمكان استخدامها في بطاطس مهروسة بالكريمة رائعة.

زيت الطهي: يمكن الحفاظ على زيت الطهي طازجاً لفترة طويلة بإبقائه في الثلاجة بعد فتحه. لكن إذا ما بدأ يتجمد، لا تقلق، فهذا يحدث جراء البرودة وسوف يعود إلى طبيعته مجدداً إذا ما ظل قليلاً خارج الثلاجة في درجة حرارة الغرفة.

البيض: لا يجب أن ينتهي الحال بالبيض منتهي الصلاحية في سلة المهملات. فربما لم يعد ملائماً لاستخدامه في إعداد الأطباق التي يكون فيها طازجاً، ولكن ما يزال ممتازاً للخبز. لاختبار مدى طزاجة البيض، ضعه في كوب مليء بالماء. البيضة الطازجة سوف تغرق وترقد على جانبها. لكن إذا ما وقفت بشكل مستقيم في قاع الكوب، فسوف تكون أقدم قليلاً، ولكن ما يزال بالإمكان استخدامها. وإذا ما طفت على وجه الكوب فيجب التخلص منها.