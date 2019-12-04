مجلس الشيوخ الأمريكي يعتزم اعتماد قانون مكافحة "النفوذ الروسي" في أوروبا

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أعلن عضو مجلس الشيوخ من الحزب الديمقراطي، كريس ميرفي، اليوم الأربعاء، أن مجلس الشيوخ الأمريكي يعتزم اعتماد في وقت قريب قانون بشأن أمن الطاقة الأوروبي الذي يهدف لمكافحة النفوذ الروسي.

واشنطن - سبوتنيك. وقال ميرفي في مؤتمر نظمه مجلس الأطلنطي في واشنطن: "أنا لا أعرف ما النتيجة التي سيتم التوصل إليها في التيار الشمالي-2، لكنني أشك بإمكانياتنا بوقفه مع مراعاة تقدمه الكبير".

وأفاد ميرفي أنه على الولايات المتحدة في هذا الصدد إيجاد حلول أخرى لمشكلة التيار "الشمالي-2".

وأعرب عن أمله بأنه في الأسابيع المقبلة سوف يتم اعتماد مشروع قانون في لجنة الشؤون الخارجية لإحداث آلية مالية جديدة، التي تعزز استقلال الطاقة في أوروبا الشرقية.

ويتضمن مشروع "التيار الشمالي-2" بناء خطين لأنابيب الغاز بطاقة إجمالية تبلغ 55 مليار متر مكعب من الغاز سنويا،ً من الساحل الروسي عبر بحر البلطيق إلى ألمانيا. ومن المخطط اكتمال بناء المشروع في عام 2019. ويمر خط أنابيب الغاز عبر المياه الإقليمية أو المناطق الاقتصادية الخالصة لروسيا وفنلندا والسويد والدنمارك وألمانيا.

وتعتبر شركة " نورد ستريم-2 أي جي"، التي تملك "غازبروم" 100 بالمئة من أسهمها، مشغلا للمشروع، وتعهد الشركاء الأوروبيين في المشروع - "شل" و"أو أم في" و"إينجي" و"يونيبر" و"فينترسهال" تغطية 50 بالمئة من كلفة المشروع عن طريق استثمار كل شركة مبلغ 950 مليون يورو [إجمالي 4.75 مليار يورو] ، أما النصف الثاني من إجمالي حجم الاستثمار المطلوب 4.75 مليار يورو فستوفره "غازبروم".