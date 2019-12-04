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ترامب عن ترودو: رجل بوجهين

4
DECEMBER
2019
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انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، رئيس الوزراء الكندي جستين ترودو، اليوم الأربعاء، قائلاً إنه "بوجهين"، بعد انتشار مقطع فيديو لبعض كبار قادة العالم في قمة الناتو في لندن، يضحكون ويستهزؤون به.

وذكرت قناة فوكس نيوز الأمريكية، أنه عندما سئل ترامب عن الفيديو بعد اجتماع مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، قال إن "ترودو بوجهين".
 
وظهر في المقطع  الذي نشرته شبكة الإذاعة الكندية CBC، ترودو ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وآخرين، يتحدثون في حفل استقبال في قصر باكنغهام عن مؤتمر صحافي من المقرر أن يعقد في وقت سابق خلال اليوم.
ويُسمع في الفيديو صوت رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، يسأل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون "الهذا السبب تأخر؟".
 
ويتدخل ترودو ليقول: "لتأخر لأن المؤتمر الصحافي استغرق 40 دقيقة على الأقل".
 
وجرى المؤتمر الصحافي الطويل في وقت سابق من الثلاثاء، قبل اللقاء الثنائي بين ماكرون وترامب على هامش القمة.
 
وفي الفيديو بدا ماكرون وكأنه يروي نكتة عن اللقاء بينما كانت الأميرة البريطانية آن ورئيس الوزراء الهولندي يستمعان، إلا أن ماكرون كان يدير ظهره للكاميرا ولم يتسن سماع ما قاله.
 
وقال ترودو: "نعم نعم أعلن، كان يجب أن تشاهدوا المفاجأة التي ظهرت على وجه فريقه".
 
من جانبه، ركز ترامب في مؤتمر صحافي مرتجل، على التحقيقات لعزله، والتبادل الناري بينه وبين ماكرون حول الضرائب، ورفض الدول الأوروبية استعادة مقاتلين  من داعش.
 
وفي الفيديو الذي انتشر بشكل واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي، افترض كثيرون، أن زعماء العالم كانوا يتحدثون عن ترامب.
 
وتعقيباً على ذلك، قالت مراسلة نيويورك تايمز ماغي هابرمان: "لا يمكن التغلب على هذا الفيديو، لأن الحقيقة أن ترامب يكره أن يرى أي شخص يضحك عليه أو يستهزئ به".
 
وقال المعلق السياسي ايان بريمر: "هذا يحدث في كل قمة لحلف شمال الأطلسي مع ترامب. وفي كل قمة لمجموعة السبع. وكل قمة لمجموعة العشرين. حلفاء الولايات المتحدة يسخرون من ترامب، وراء ظهره".
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