ترامب عن ترودو: رجل بوجهين

A + A -

انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، رئيس الوزراء الكندي جستين ترودو، اليوم الأربعاء، قائلاً إنه "بوجهين"، بعد انتشار مقطع فيديو لبعض كبار قادة العالم في قمة الناتو في لندن، يضحكون ويستهزؤون به.



وذكرت قناة فوكس نيوز الأمريكية، أنه عندما سئل ترامب عن الفيديو بعد اجتماع مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، قال إن "ترودو بوجهين".

وظهر في المقطع الذي نشرته شبكة الإذاعة الكندية CBC، ترودو ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وآخرين، يتحدثون في حفل استقبال في قصر باكنغهام عن مؤتمر صحافي من المقرر أن يعقد في وقت سابق خلال اليوم.