كيم جون أون يمتطي حصانا أبيض لإيصال رسالة مبطنة

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تم تصوير كيم جونج أون من كوريا الشمالية، اليوم الأربعاء، وهو يركب حصانًا أبيض في ساحات القتال التاريخية في البلاد، ووصف خبير في المنطقة أن الصورة هي محاولة من الزعيم لإرسال رسالة واضحة: فرصة الدبلوماسية تقترب من نهايتها.

وبحسب "رويترز"، قال جون ديلوري، باحث في شؤون شرق آسيا في جامعة يونسي، إن رحلة كيم هي "رسالة للربط، سيكون العام المقبل عاما كبيرا بالنسبة لنا".

وتابع: "وليس عام الدبلوماسية، بل القوة الوطنية".

وانضم إلى كيم كبار المسؤولين العسكريين أثناء رحلته بالقرب من جبل بايكتو، وبحسب ما ذكرت "رويترز" فإن الزعيم الكوري غالبا ما يركب الحصان خلال التطورات الرئيسية، وأوضح أن ركوب الخيل لديه الكثير من الرمزية عند الكوريين.