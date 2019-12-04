ترامب يسخر من انسحاب مرشحة ديمقراطية من السباق الرئاسي

A + A -

أعلنت الديمقراطية كامالا هاريس، أنها أوقفت مساعيها للوصول إلى البيت الأبيض في انتخابات عام 2020، وذلك بعد فترة اضطراب شهدتها حملتها الانتخابية، وصعوبة واجهتها في جمع الأموال.

وقالت هاريس لأنصارها في رسالة بالبريد الإلكتروني إن حملتها الانتخابية "لم تجد ببساطة الموارد التي نحتاجها للاستمرار".

وأضافت السيناتورة عن ولاية كاليفورنيا "لست مليارديرة. لا أستطيع تمويل حملتي الخاصة. ومع تواصل الحملة، بات جمع المال الذي يلزمنا أكثر صعوبة"، وذلك في تلميح منها إلى عدد من منافسيها وبينهم مايك بلومبرغ وتوم ستاير، وفق ما نقلت "فرانس برس".

وكتب الرئيس الأميركي دونالد ترامب على تويتر ساخرا "يا للأسف. سنفتقدك كامالا!"، فردت عليه هاريس على الشبكة الاجتماعية نفسها، وكتبت "لا تقلق سيدي الرئيس. سألقاكم في محاكمتكم".