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بعد الكلب السائق.. كلب يتسبب بحريق منزل

4
DECEMBER
2019
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قبل أيام قليلة، طالعتنا تقارير صحفية عن كلب قاد سيارة للخلف لمدة ساعة كاملة، العملية وإن لم تكن مقصودة، فإنها بلا شك تنذر بضرورة عدم ترك الكلاب في السيارة.
 
 
ويبدو أن الكلاب، التي لطالما كانت مصدرا خبريا طريفا أو مأساويا، تتعلم كيف تتكيف مع محيطها وتتعايش معه مهما كانت متطورة، فقد ذكر رجال الإطفاء أن كلبا أشعل النار في منزل، عن غير قصد، عندما قام بتشغيل الميكروويف الذي يحتوي على مجموعة من الكعك، بحسب ما أفادت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية.
 
ووفقا لرجال الإطفاء، فقد كان بإمكان كلب الهاسكي، وهو كلب الأسكيمو المتخصص في جر الزلاجات، الذي كان في المنزل بمفرده، الوصول إلى طاولة المطبخ ومن ثم الوصول إلى الميكروويف.
 
وبطريقة ما، تمكن الكلب من تشغيل الميكروويف فبدأت حزمة الكعك داخله في الاحتراق، ليندلع الحريق في المطبخ.
 
وخلال الحادث، كان صاحب المنزل، الكائن في ستانفورد لو هوب، موجودا في مقر عمله، لكنه تمكن من رؤية الدخان في المطبخ عندما تفحص منزله بواسطة تطبيق هاتف ذكي مرتبط بكاميرا مراقبة في المنزل.
 
وعلى الفور، اتصل صاحب المنزل بدائرة الإطفاء في إسيكس، حيث توجهوا على الفور إلى المنزل المحترق، ووجدوا عندما وصلوا إلى مكان الحادث أن الحريق قد تم احتواؤه داخل الميكروويف، لكن المطبخ عانى من أضرار كبيرة جراء الدخان، كما وجدوا أن الكلب لم يصب بأذى.
 
وقال مدير المراقبة في محطة إطفاء كورينغهام جيف وايل "من الواضح أن هذا حادث غريب للغاية، ويتعلق بكلب الرجل، لكن كان من الممكن أن يكون الأمر أكثر خطورة".
 
وتابع قائلا: "عندما وصلنا، كان الدخان الخانق يملأ المطبخ.. وتأكد رجال الإطفاء من أن الضرر لم ينتشر خارج منطقة المطبخ"، لكنه أوضح أنه "لا ينبغي استخدام أفران الميكروويف لتخزين الطعام عند عدم استخدامها.. ونصيحتنا هي أن تبقي الميكروويف دائما نظيفا وخاليا من الطعام أو أي شيء آخر".
 
وأضاف جيف وايل أن الحيوانات أو الأطفال يمكنهم تشغيل مثل هذه الأجهزة بسهولة أكبر مما يعتقد المرء.
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