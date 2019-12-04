بكين ترد على واشنطن بعد موافقتها على مشروع يدعم "الإيغور"

A + A -

ردت الصين بسرعة بعد أن وافق الكونغرس الأميركي بأغلبية ساحقة على مشروع قانون يستهدف ما وصفه بـ"قمع بكين الجماعي لأقلية الإيغور".

ونشرت الحكومة الصينية، الأربعاء، مجموعة كبيرة من بيانات الإدانة شديدة اللهجة لمشروع القانون، ووصفته بأنه مثال آخر على "التدخل الأميركي في شؤون الصين الداخلية".

وذكرت لجنة الشؤون الخارجية في المجلس التشريعي الصيني أن الولايات المتحدة "غضت الطرف" عن جهودها لمكافحة الإرهاب، وحماية حقوق الإنسان في شينجيانغ.

وأضافت أن مشروع القانون "يتجاهل الحقائق، ويمزج بين الأسود والأبيض"، وفق ما نقلت "الأسوشيتد برس".

وتوترت العلاقات بين بكين وواشنطن عقب توقيع الرئيس دونالد ترامب على مشروع قانون يدعم احتجاجات هونغ كونغ الأسبوع الماضي، في حين أدان المشروع الذي وافق عليه الكونغرس ما وصفه بـ"احتجاز حوالي مليون من الويغور والكازاخ وعرقيات أخرى في منطقة شينجيانغ أقصى غرب الصين".