living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

بكين ترد على واشنطن بعد موافقتها على مشروع يدعم "الإيغور"

4
DECEMBER
2019
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
ردت الصين بسرعة بعد أن وافق الكونغرس الأميركي بأغلبية ساحقة على مشروع قانون يستهدف ما وصفه بـ"قمع بكين الجماعي لأقلية الإيغور".
  
ونشرت الحكومة الصينية، الأربعاء، مجموعة كبيرة من بيانات الإدانة شديدة اللهجة لمشروع القانون، ووصفته بأنه مثال آخر على "التدخل الأميركي في شؤون الصين الداخلية".
 
وذكرت لجنة الشؤون الخارجية في المجلس التشريعي الصيني أن الولايات المتحدة "غضت الطرف" عن جهودها لمكافحة الإرهاب، وحماية حقوق الإنسان في شينجيانغ.
 
وأضافت أن مشروع القانون "يتجاهل الحقائق، ويمزج بين الأسود والأبيض"، وفق ما نقلت "الأسوشيتد برس".
 
وتوترت العلاقات بين بكين وواشنطن عقب توقيع الرئيس دونالد ترامب على مشروع قانون يدعم احتجاجات هونغ كونغ الأسبوع الماضي، في حين أدان المشروع الذي وافق عليه الكونغرس ما وصفه بـ"احتجاز حوالي مليون من الويغور والكازاخ وعرقيات أخرى في منطقة شينجيانغ أقصى غرب الصين".
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout