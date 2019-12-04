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زعيمة حزب تركي معارض تشبّه صهر أردوغان بـ"مسخ سيد الخواتم"

4
DECEMBER
2019
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استدعت ميرال أكشينار، زعيمة "حزب الخير" المعارض، المؤلف البريطاني جون رونالد رويل تولكين وروايته الخيالية "سيد الخواتم"، في انتقادها لإحكام الرئيس رجب طيب أردوغان قبضته على السلطة في تركيا.
 
 
ونقلت وكالة "بلومبيرغ" عن ميرال أكشينار قولها، الثلاثاء، في أنقرة "الخاتم هو الرئاسة التنفيذية"، في إشارة إلى نظام الحكم الرئاسي في تركيا الذي تعرض لانتقادات واسعة النطاق لإضعافه فصل الدولة عن السلطات.
 
كذلك شبهت أكشينار صهر رجب طيب أردوغان، وزير المالية بيرات البيرق، بشخصية "غولوم" (المسخ في رواية سيد الخواتم الذي أفسدته قوة الخاتم)، وقالت إن شركات البناء الكبرى، في الوقت نفسه، هي "نازغول" أو (فرسان الظلام، وهي الشركات التي حصلت على الخلود كخادمين للخصم الرئيسي لبطل الرواية).
 
وقالت أكشينار إن أردوغان يتبع "القوة المطلقة" في حين أن تركيا على شفا الهاوية، وهو تصريح يعكس إدانة المعارضة المشتركة المتكررة لحكم أردوغان الاستبدادي.
 
وخلال حديثها خلال اجتماع الكتلة البرلمانية لحزبها، استعرضت أكشينار  مجموعة من الأرقام "المرعبة" التي سجلت في عهد أردوغان، ومنها وصول عدد العاطلين عن العمل في البلاد لأكثر من 4.6 ملايين، وارتفاع معدل الفقر إلى 10 في المئة، وتنامي التضخم.
 
يشار إلى أن حزب الخير، الذي ترأسه أكشينار، يحتل 39 مقعدا البرلمان التركي من أصل 589 في المجموع، وكان الحزب قد فاز بحوالي 10 في المئة من الأصوات في الانتخابات العامة لعام 2018.
 
جدير بالذكر أنه في عام 2016، اعتبرت محكمة تركيا أن طبيبا مذنب بتهمة إهانة أردوغان عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تشبيهه الرئيس التركي بـ"غولوم".
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