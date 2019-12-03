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فرنسا تعلّق على تهديد ترامب.. وتتعهد برد "قوي" على العقوبات

3
DECEMBER
2019
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ردا على تهديد الولايات المتحدة بزيادة الرسوم الجمركية بنسبة 100 في المئة على سلع فرنسية بقيمة 2.4 مليار دولار، قال وزير الاقتصاد الفرنسي، إن بلاده تتعهد بـ"رد قوي على العقوبات الأميركية".
 
وجاء القرار الأميركي بفرض رسوم جمركية على سلع فرنسية، ردا على فرض باريس على عملاقة الإنترنت "غوغل" و"أمازون" و"فيسبوك" و"أبل" ضرائب تعتبرها واشنطن تمييزية.
 
ويمكن أن تطال زيادة الرسوم النبيذ والأجبان اعتبارا من منتصف يناير، بعدما اعتبر تقرير صادر عن مكتب الممثل التجاري الأميركي، أن الضرائب الفرنسية المعروفة برسم "غافا"، (الحرف الأول من أسماء الشركات الكبرى غوغل وأمازون وفيسبوك وأبل)، تعاقب المجموعات الرقمية الأميركية العملاقة.
 
وحذر الممثل التجاري الأميركي، روبرت لابتهايزر، بأن واشنطن تبحث إمكانية التوسع بالتحقيق للنظر في ضرائب مماثلة تفرضها النمسا وإيطاليا وتركيا.
 
ورسم "غافا" مفروض على الشركات الكبرى في القطاع، ولكنه لا يتعلق بأرباحها المعززة في دول الضرائب فيها ضعيفة مثل أيرلندا، بل برقم الأعمال، بانتظار تكييف القواعد على مستوى منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.
 
ويتطلب دخول هذه الزيادة حيّز التنفيذ موافقة الرئيس الأميركي، وهي قد تعمق الانقسامات مع الاتحاد الأوروبي.
 
وأطلق التهديد الأميركي عشية لقاء بين ترامب ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، الثلاثاء، في لندن على هامش قمة حلف شمال الأطلسي.
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